Муниципалитет Тель-Авив-Яффо удивил антисемитским указом

Решение о запрете шхиты искупительных цыплят на открытых площадках и в общественных местах приняла администрация района Яффо.

Муниципалитет Тель-Авив-Яффо издал запрет на шхиту искупительных цыплят в еврейский праздник Йом-Кипур.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Запрет будет действовать в общественных местах и на открытых площадках.

Интересно, что тот же муниципалитет Тель-Авива с особым уважением и осторожностью относится к традициям арабов и называет это «поддержанием и развитием арабской культуры в городе в районах Яффо».

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