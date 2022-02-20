Мужская сборная Израиля по водному поло победила украинскую команду в отборочном турнире

Сейчас Нидерланды обеспечили себе путевку в Хорватию на турнир, имея 6 очков после двух матчей. А вот у Израиля — 3 очка, у Турции и Украины — лишь по 1.

Сборная Израиля по водному поло смогла победить соперников из Украины в отборочном турнире чемпионата Европы. Состязание прошло 19 февраля в Институте Вингейта, в Нетании.

За действием наблюдали примерно 1000 зрителей. Матч закончился со счетом 6:7 в польз Израиля.

Уже сегодня, 20 февраля, пройдет игра с турецкими спортсменами. Чтобы отправиться на чемпионат Европы, израильтянам достаточно добиться ничьей в предстоящем матче. Отметим, что чемпионат пройдет летом на территории Хорватии.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Норвегия установила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде. Норвегия завоевала 15-ю золотую медаль на Олимпиаде-2022, и это больше, чем любая другая страна за всю историю Игр. Причем Норвегия установила этот рекорд, несмотря на отсутствие нескольких ведущих норвежских спортсменов.

Кроме того, наш сайт писал, что израильские фигуристы Копс и Краснопольский прошли в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Израильские фигуристы в парном разряде завершили короткую программу на 15-м месте в общем зачете.

Еще напомним, что президент МОК раскритиковал тренера Валиевой за неподобающее обращение с фигуристкой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.