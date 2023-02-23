Высокопоставленный член ХАМАСа: Внутренний кризис в Израиле – возможность для палестинского сопротивления

По словам террориста, Израиль основан на «фашизме, преступности и агрессии».

Высокопоставленный представитель террористической организации ХАМАС Салах эль-Бардевиль заявил, что «внутренние разногласия в сионистском объединении представляют собой хорошую возможность для сопротивления добиться прорыва».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам одного из высших лидеров ХАМАСа, из-за внутреннего кризиса в Израиле многие инвесторы начали выводить «свои деньги из оккупационных банков».

«Природа сионистского образования основана на фашизме, преступности и агрессии. Существование фашистского сионистского правительства — это возможность для палестинского народа разоблачить оккупацию и преступления», – заявил он.

Эль-Бардевиль говорит, что другие страны являются свидетелями политических изменений в интересах якобы палестинских террористов, а также он призвал властям ПА «понять это и воспользоваться этим». По мнению террориста, «палестинская история доказала, что сопротивление вынуждает сионистскую оккупацию отступить».

Он обратился ко всем организациям, чтобы они сформировали национальную стратегию действий, использующую «преимущества независимой деятельности борьбы». Представитель террористов заявил, что революции порой начинаются с действий отдельных лиц, которые выражают «состояние коллективного гнева».

Напоследок Салах сказал, что Палестинская автономия решит конфликт якобы с «сионисткой оккупацией».

Ранее мы рассказывали, что сегодня утром, 23 февраля, на юге страны зазвучала сирена, потому что из сектора Газа выпустили шесть ракет. Противоракетной системе «Железный купол» удалось сбить пять ракет, а последняя из них упала на открытой местности. Видео смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что министр обороны Йоав Галант посетил Иудею и Самарию, где сделал заявление о борьбе с террористами. По его словам, «мы будем калечить терроризм повсюду, пока мы его не истребим».