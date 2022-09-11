Мы не позволим: крайне левые не хотят пускать Оцму Иегудит на выборы в Кнессет

Крайне левые организации собирают подписи для петиции, предполагающей отстранение партии Оцма Иегудит от участия в выборах в Кнессет 25-го созыва. Ее деятельность они называют «расизмом и фашизмом».

Негодующих не устраивает дисквалификация того или иного политика из партии. Левые хотят, чтобы избирательная комиссия запретила баллотироваться всей партии, в том числе ее главе Итамару Бен-Гвиру.

«Мы не должны позволить обелить расизм и фашизм Бена-Гвира и “Оцма Иегудит”. Мы не должны позволить, чтобы они стали частью мейнстрима. Нетаньяху принял и пристроил Бен-Гвира и его расистскую партию. Сотни тысяч израильтян должны встать и громким голосом сказать: фашизм и расизм не пройдут. Мы, подписавшие эту петицию, заявляем, что Бен-Гвир и “Оцма Иегудит” – это чужеродное растение в нашем обществе, часть глобального явления крайней и опасной политики, которая настраивает одну часть общественности против другой. Помогите этой петиции дойти до каждой женщины и мужчины в Израиле. Помогите нам повлиять на избирательную комиссию: Расизм и фашизм неприемлемы. Мы не позволим им попасть в Кнессет», – сказано в тексте петиции.

По словам генерального директора правой общественной организации «Бецальмо» Шайя Глика, эта петиция показывает, что «левые продолжают работать над тем, чтобы заставить замолчать законных представителей общественности, которые даже получили одобрение Верховного суда».

Ранее мы рассказывали, что Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Беньямина Нетаниягу, которого он сравнил со Сталиным и Геббельсом. Он утверждает, что не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Также «Курсор» сообщал, что партия Оцма Иегудит пополнилась новым членом.

Помимо этого, депутат из партии «Религиозный сионизм» считает, что победа Нетаниягу – не самое худшее, что может быть.