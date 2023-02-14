Травмы лица и конечностей: в Тель-Авиве пострадал мотоциклист

Во вторник вечером, 14 февраля, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 23-летний мужчина, передвигающийся на мотоцикле.

Об этом пишет Maariv.

На проспекте Роках его сбил легковой автомобиль. В результате аварии мотоциклист получил ранения средней степени тяжести. Парамедики, прибывшие на место ДТП, оказали ему первую помощь, а после госпитализировали с травмами лица и конечностей в медицинское учреждение «Ихилов».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 14 февраля, на 232 шоссе недалеко от поселка Беэри в Западном Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Еще мы писали, что в ночь на субботу, 11 февраля, на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.

Напомним, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля.

Читайте также, что на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.