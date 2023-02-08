Возле Беэр-Шевы произошло ДТП, пострадали пять человек

В среду, 8 февраля, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом пишет 7kanal.

На шоссе 40 столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала 7-летняя девочка, 50-летняя женщина и трое 20-летних мужчин. Все получили легкие травмы.

На место происшествия приехала бригада парамедиков МАДА, которая оказала первую помощь пострадавшим, а после госпитализировала их в медицинское учреждение «Сорока».

Полиция начала выяснять обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что во вторник утром, 7 февраля, на шоссе 3 недалеко от Масуот Ицхак произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина. На дороге столкнулись три автомобиля.

Еще мы писали, что на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.

Напомним, на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.

Читайте также, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.