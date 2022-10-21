На Храмовой горе развесили плакаты в поддержку террориста, убившего солдата Ноа Лазар

Арабы с символикой ХАМАСа раздавали и развешивали плакаты с фотографиями террориста Уди Тамими, открывшего стрельбу на КПП Шуафат.

Террориста Уди Тамими, который обстрелял КПП Шуафат и смертельно ранил Ноа Лазар, восхваляют арабские экстремисты на Храмовой горе.

После окончания пятничной молитвы на Храмовой горе люди в масках с символикой ХАМАСа начали раздавать и развешивать транспаранты с фотографиями террориста.

Тамими почти две недели скрывался от служб безопасности, но в среду вечером он был застрелен двумя охранниками, в которых он стрелял у въездных ворот в Маале-Адумим.

Это не единственный случай прославления террориста: вчера в парке Месила на юге Иерусалима был задержан молодой человек, который ехал на электровелосипеде без шлема. Когда его оштрафовали, подозреваемый начал хвалить террориста Тамими и даже транслировал свои слова в социальных сетях.

Ранее Курсор писал про резонансное убийство Ноа Лазар: семья покойной женщины-солдата выступила с заявлением. Семья Ноа Лазар заявила, что смерть палестинца, убившего ее, приносит им «покой». Лапид пообещал «действовать железной рукой» против всех террористов.

Напомним, ранее Лапид и Нетаниягу поздравили силовиков с ликвидацией террориста, убившего солдата Ноа Лазар.

Также наш сайт сообщал о заявлении Нетаниягу: Израильский экспорт оружия попал в «руки Ирана». Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу признал, что израильское оружие, поставляемое иностранным правительствам, использовалось против ЦАХАЛа на поле боя