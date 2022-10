Нетаниягу: Израильский экспорт оружия попал в «руки Ирана»

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу признал, что израильское оружие, поставляемое иностранным правительствам, использовалось против ЦАХАЛа на поле боя во время интервью американскому телевидению.

Отвечая на вопрос о запросах Украины на израильские системы ПВО, Нетаниягу сказал MSNBC, что «оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге оказывается в руках Ирана и используется против нас».

«Это случалось снова и снова», — добавил политик.

Бывший премьер-министр сослался на инцидент на сирийской стороне Голанских высот, когда ЦАХАЛ «столкнулся с оружием израильского производства» в месте, «где мы пытаемся помешать Ирану открыть против нас второй ливанский фронт, второй террористический фронт».

Нетаниягу, возможно, имел в виду инцидент 2016 года, когда технология БПЛА, изначально проданная россии*, была затем продана иранским военным, которые развернули беспилотник российского производства против Израиля.

On @JoeNBC, eliding response on Israel/Ukraine, Netanyahu admits Israeli arms sales to Russia have boomeranged: He alludes to 2016 event in which an Israeli Searcher-Forpost drone bought by Russia was used by Iran against IDF. Great catch by @TalSchneider. pic.twitter.com/qtCNAboFj6

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) October 19, 2022