Нетаниягу: Израильский экспорт оружия попал в «руки Ирана»

Израиль известен как крупный экспортер оружия иностранным правительствам, израильские официальные лица, как правило, уклончивы в предоставлении каких-либо подробностей об экспорте оружия и конечном пункте назначения оружия.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу признал, что израильское оружие, поставляемое иностранным правительствам, использовалось против ЦАХАЛа на поле боя во время интервью американскому телевидению.

Отвечая на вопрос о запросах Украины на израильские системы ПВО, Нетаниягу сказал MSNBC, что «оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге оказывается в руках Ирана и используется против нас».

«Это случалось снова и снова», — добавил политик.

Бывший премьер-министр сослался на инцидент на сирийской стороне Голанских высот, когда ЦАХАЛ «столкнулся с оружием израильского производства» в месте, «где мы пытаемся помешать Ирану открыть против нас второй ливанский фронт, второй террористический фронт».

Нетаниягу, возможно, имел в виду инцидент 2016 года, когда технология БПЛА, изначально проданная россии*, была затем продана иранским военным, которые развернули беспилотник российского производства против Израиля.

On @JoeNBC, eliding response on Israel/Ukraine, Netanyahu admits Israeli arms sales to Russia have boomeranged: He alludes to 2016 event in which an Israeli Searcher-Forpost drone bought by Russia was used by Iran against IDF. Great catch by @TalSchneider. pic.twitter.com/qtCNAboFj6 — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) October 19, 2022

По иронии судьбы, израильские ВВС, как сообщается, не смогли сбить беспилотник двумя ракетами «Патриот», вместо этого обратившись к российским ВВС, чтобы сбить летательный аппарат.

В телеинтервью Нетаниягу поддержал «прагматичную» политику правительства премьер-министра Яира Лапида в отношении Украины. Израиль постоянно отклонял запросы на поставку оружия, вместо этого соглашаясь предоставить Украине оборонительное оборудование и гуманитарную помощь. В среду министр обороны Ганц повторил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине, хотя и предложил помочь Украине создать систему раннего предупреждения.

Экспорт оружия Израиля составляет значительную часть его внешней торговли. В 2021 году Израиль экспортировал оружия на 11,3 млрд долларов, что составляет 8% экспорта того года.

Израиль рассматривает оборонный экспорт как ключ к укреплению связей со странами по всему миру, но он стал объектом пристального внимания из-за продажи оружия, беспилотников и технологий кибершпионажа режимам, обвиняемым в неполном послужном списке в области прав человека.

Ранее Курсор писал, что Лапид предупредил об опасностях связи рф и Ирана в разговоре с Кулебой. Премьер-министр Лапид побеседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Курсор сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

Также министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!