Между полицией и депутатом от Объединенного списка произошел конфликт на Храмовой горе

Полиция смогла восстановить порядок на Храмовой горе, чтобы все желающие смогли прийти и помолиться. Однако, судя по всему, конфликт на этом не закончился.

Арабский депутат Кнессета Ахмад Тиби (партия ОАС) поднялся на Храмовую гору. Однако не обошлось без конфликтов. Между ним и полицией, обеспечивающей безопасность, возник конфликт.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Также в сети показали видео, на котором видно, что конфликт чуть не дошел до драки.

Ранее редакция Курсор сообщал, что Смотрич заявил, что Беннет продал страну «Исламскому движению». 15 апреля лидер партии РААМ Мансур Аббас заявил, что может выйти из коалиции в ответ на действия полиции сегодня утром в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. На это отреагировал Бецалель Смотрич. Он заявил, что Аббас поддерживает «подстрекательский и жестокий нарратив». Смотрич заявил, что глава РААМ оправдывает террористов.

Также наш сайт писал, что Лапид прокомментировал утренние беспорядки на Храмовой горе. Глава министерства иностранных дел Яир Лапид заявил, что Израиль привержен свободе вероисповедания для всех конфессий в Иерусалиме, комментируя сегодняшние беспорядки на Храмовой горе.

Еще напомним, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.