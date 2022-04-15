РААМ: насилие на Храмовой горе может навредить нестабильной коалиции

На фоне насилия на Храмовой горе РААМ предупреждает коалицию об опасности.

Лидер партии РААМ заявил, что он сообщил своим партнерам по коалиции, что ожесточенные столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме являются «красной чертой», которая может еще больше навредить нестабильному правительству Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Продолжающийся ущерб Аль-Аксе — это красная линия для нас, в том числе в контексте стабильности коалиции», — сказал Аббас.

«В случае с Аль-Аксой нет никаких политических соображений», — добавил он, имея в виду святое место по названию мечети.

Нынешнее израильское правительство оказалось на грани краха в последние дни после того, как член партии премьер-министра Нафтали Беннета «Ямина» вышел из коалиции, в результате чего она потеряла свое незначительное большинство. Кнессет, состоящий из 120 депутатов, сейчас зашел в тупик: коалиция и оппозиция имеют по 60 мест каждая.

Комментарии лидера РААМ прозвучали, когда рано утром в пятницу между палестинцами и израильской полицией на Храмовой горе вспыхнули столкновения, в результате которых более 100 человек получили ранения. Власти мусульманского вакуфа заявили, что были арестованы сотни человек.

РААМ в целом также резко осудила реакцию полиции, повторив, что «Аль-Акса — это [часть] веры, и в ней нет места политическим соображениям».

«Мусульмане имеют исключительное право на мечеть Аль-Акса. Ежедневные вторжения — это агрессия против этого исключительного права», — добавил Раам.

Член Кнессета от РААМ Мазен Гнаим позже пригрозил выйти из коалиции, «если действия сил безопасности в благословенной мечети Аль-Акса не будут немедленно остановлены».

«Правительство, которое действует таким образом… не имеет права на существование», — сказал он в заявлении, адресованном премьер-министру Нафтали Беннету.

Тем временем Беннет провел встречу с комиссаром полиции Коби Шабтаем и министром общественной безопасности Омером Бар-Левом на базе пограничной полиции в Иерусалиме.

«Мы работаем над обеспечением безопасности граждан Израиля», — написал Беннет в Twitter.

«Мы неоднократно говорили, что сделаем все возможное, чтобы разрешить свободу вероисповедания на Храмовой горе, и эта реальность не изменилась. Находящиеся там полицейские действуют с большим мужеством и в сложных условиях», — написал Барлев в Twitter.

Шабтай сказал: «Мы не позволим какой-либо горстке [людей] нарушать спокойствие или свободу вероисповедания».

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид заявил, что правительство Израиля может продержаться до следующего Песаха, если мы все сделаем правильно. Лапид заявил, что «нынешний политический кризис непрост, но с ним можно справиться».

Кроме этого, Авидар призвал Беннета уйти в отставку. Бывший министр дал интервью и высказал резкий выпад в адрес премьера: «Он заботится только о себе».

Редакция нашего портала сообщала, что Ганц и Саар могут баллотироваться вместе, если правительство рухнет.

Напомним, что утром 15 апреля на Храмовой горе в Иерусалиме начались масштабные беспорядки. Так, силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании.

Также Курсор публиковал видео с места событий.