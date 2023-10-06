На Израиль надвигается похолодание, ожидаются дожди

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.

В пятницу, 6 октября, в Израиле ожидается похолодание после повышения температуры в четверг. Тенденция к понижению температуры воздуха будет сохраняться в ближайшие дни.

Об этом сообщают "Новости Израиля".

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет ясной с небольшими облаками. Будет комфортная погода, что в Израиле бывает не очень часто. Прогнозируется следующая температура воздуха: Иерусалим - 18-27 °С, Тель-Авив - 24-30 °С, Хайфа - 24-27 °С, Ашдод - 25-30 °С, Ашкелон - 26-28 °С, Беэр-Шева - 22-30 °С, Мицпе-Рамон - 20-26 °С, Афула - 21-31 °С, Тверия - 22-34 °С, Ариэль - 20-26 °С, Эйлат - 26-35 °С.

Сначала следующей недели возможны локальные дожди на Севере. Более существенные осадки ожидаются ближе к концу месяца, в соответствии с прогнозами синоптиков.

Накануне сильный дождь обрушился на Тель-Авив. После изнурительной жары горожан накрыл первый с начала осени дождь.

До этого сильный ливень накрыл город Ришон Ле-Цион, в результате чего пришлось прервать концерт израильской актрисы и певицы Шири Маймон. Этот концерт был посвящен 20-летию ее музыкальной карьеры. Половина зрителей покинула место, так как некоторые из них опасались продолжительного дождя.

Кроме того, Нетания также столкнулась с сильным дождем недавно. Метеорологи предупреждали о понижении температуры, соответствующего сезону. Они прогнозировали переменную облачность, с возможностью дождей на севере и в центре страны.