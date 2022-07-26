На Израиль надвигается жара: минздрав дал советы, как уберечь здоровье

В ближайшее время Израиль окажется под волной экстремальной жары, поэтому в минздраве рассказали, что нужно делать, чтобы уберечь свое здоровье.

Аномальная жара накрыла Европу и приближается к Израилю. В министерстве здравоохранения рассказали, что повышение температуры уже началось сегодня, 26 июля. Эксперты дали советы, которые помогут уберечься от перегрева.

Об этом сообщает издание «Детали».

Отмечается, что экстремальная жара в стране продлится минимум до конца текущей недели, в горных и внутренних районах уже стало немного жарче, на побережье сохраняется повышенная влажность. И такой погода обещает быть и завтра, 27 июля.

Чтобы уберечь свое здоровье и не получить тепловой удар, в министерстве рекомендуют пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, избегать физических нагрузок, поменьше находится под солнечными лучами и как можно больше времени проводить в кондиционированных помещениях. Также важно в этот период следить за своим водным балансом, чтобы избежать обезвоживания организма.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 28 июля, в Израиле произойдет повышение температуры. В Тель-Авиве ожидается 32°C (89,6°F), в Иерусалиме 34°C (93,2°F), в Хайфе 29°C (84,2°F).

Еще мы писали, что аномальная жара накрыла европейские страны и привела к масштабным лесным пожарам и сотням жертв, метеорологи называют ситуацию «температурным апокалипсисом».