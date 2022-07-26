Жара в Израиле: синоптики предупредили о повышенной тепловой нагрузке

Синоптики предупредили израильтян, что сегодня ожидаются большие тепловые нагрузки. Температура продолжит расти в среду и достигнет своего пика в четверг.

Синоптики сообщили, что сегодня во вторник ожидаются сильные тепловые нагрузки, а на прибрежной равнине будет парно.

Вечером и ночью будет приятно в горах, однако жарко и влажно на побережье, в низинах и на севере Негева. Высота волн на Средиземном море — 40-80 см.

Температура продолжит расти в среду и достигнет своего пика в четверг.

В четверг ожидается 32°C (89,6°F) в Тель-Авиве, 34°C (93,2°F) в Иерусалиме, 29°C (84,2°F) в Хайфе, 37°C (98,6°F) в Кирьят-Шмоне, 38°C (100,4°F) в Беэр-Шеве и 41°C (102,2°F) в Эйлате, по данным IMS.

Изнуряющее повышение температуры будет сопровождаться высоким уровнем влажности, а это означает, что станет еще жарче, что может представлять опасность для здоровья некоторых людей.

До сих пор в Израиле в этом году наблюдались относительно средние летние температуры.

Как ранее писал Курсор, в крови черных медведей есть что-то удивительное, что позволяет им впадать в спячку семь месяцев в году, оставаясь при этом здоровыми.