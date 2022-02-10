На израильских дорогах фиксируют гигантские пробки

Анализ данных приложения WAZE, с помощью которого водители отслеживают ситуацию на дорогах, демонстрирует, что на дорогах стало на 20% больше машин, чем две недели назад.

В последние две недели в Израиле растет нагрузка на автомобильные дороги. Так, если верить данным специального приложения WAZE, то, к примеру, в Беэр-Шеве трафик вырос на 13 процентов.

Также сообщается, что на дорогах Петах-Тиквы количество машин выросло на 22 процента. В Хайфе прирост составил на 18 процентов, в Ришон Ле Цион – 17 процентов.

Больше всего трафик вырос в Иерусалиме – 48 процентов. Однако это можно объяснить тем, что большинство дорог в столице две недели назад были заблокированы из-за сильного снегопада.

Что же касается Тель-Авива, то там трафик вырос на 14 процентов.

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