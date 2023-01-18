На медперсонал Французской больницы в Иерусалиме совершили нападение: полиция рассказала детали

В среду, 18 января, во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

На место инцидента вызвали сотрудников полиции, которые в ходе расследования выяснили, что подозреваемый явился в медицинское учреждение, чтобы получить помощь, но ему не понравилось, как его обслужили, поэтому он устроил беспорядок. Мужчина напал на медперсонал, в частности на врача, которому потребовалась помощь.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в участок для проведения допроса. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что будут бороться с разного рода насилием, в том числе и по отношению к медицинским работникам, которые самоотверженно работают над спасением жизни граждан.

«Курсор» писал ранее, что в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Еще мы писали, что в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

Напомним, что в больнице «Рамбам» в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Она помогала мужчине одеться, когда он начал бить ее по голове.

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