На месте строительства скоростного трамвая в Иерусалиме прошли беспорядки

В сети появились кадры с места происшествия. На них запечатлены столкновения полиции с участниками беспорядков. Полиция провела аресты.

В Иерусалиме на улице Бар-Илан собираются строить скоростной трамвай. И вот вчера вечером там вспыхнули беспорядки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в среду вечером.

Сообщается, что участники беспорядков повредили заборы и проникли на стройплощадку. Некоторые из них даже бросались камнями в полицейских. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как погромщики сталкиваются с правоохранителями. Сообщается, что были проведены аресты.

Видео появилось на странице телекомпании Канн в Twitter.

המחאה על תוואי הרכבת הקלה בירושלים | פגעו בגדרות ונכנסו לתוך אתרי העבודות: מעצרים בעימותים בין מפגינים למשטרה בבר אילן, השוטרים משתמשים במכת»זית@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/Fs3WJKYsmK — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2022

Ранее ультраортодоксы также протестовали против строительства трамвая в Иерусалиме, который должен пройти через районы харедим.

Ранее наш сайт сообщал, что возле Пардес-Хана мужчина попытался похитить девушку-подростка. Днем 5 июля неизвестный мужчина попытался похитить 16-летнюю девушку, которая прогуливалась по своему привычному маршруту в Пардес-Хана-Каркур. Девушка внезапно почувствовала, что некто схватил ее за талию и попытался уволочь в свой автомобиль.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Иудее и Самарии ездят на автомобилях, которые отправлены на утилизацию.

Известного сексуального преступника отправили жить в Бат-Ям.