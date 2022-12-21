На перекрестке Кфар-Табор столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В среду, 21 декабря, на перекрестке Кфар-Табор на севере страны произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщает 7kanal.

На дороге столкнулись два автомобиля. Травмы средней степени тяжести получила 30-летняя женщина. На место аварии прибыли парамедики МАДА, которые оказали ей помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Ха-Эмек». (Афула)

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что 46-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль на улице Баал-Шем-Това. Пострадавшего госпитализировали в больницу «Бейлинсон» с травмами головы и конечностей.

Еще мы писали, что й6 декабря, недалеко возле деревни Джиш в Верхней Галилеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек. На открытой местности перевернулся джип.

Напомним, что 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

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