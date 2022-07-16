В Эйлате сильно травмировалась 8-летняя девочка: для эвакуации пришлось вызывать вертолет

В Эйлате во время катания на «банане» сильно травмировалась 8-летняя девочка. Она получила настолько серьезные травмы, что для ее эвакуации пришлось вызвать вертолет МАДА.
Парамедики провели реанимационные мероприятия ребенку, после чего доставили в городскую больницу «Йосефталь».
Сообщается, что на данный момент девочка находится в больнице. Она подключена к аппарату искусственного дыхания в реанимации, ее состояние врачи оценивают как очень тяжелое.
Полиция начала расследование обстоятельства этого происшествия, подробности уточняются.
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.
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