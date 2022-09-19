На похоронах Елизаветы II министр Чили извинялся перед президентом Израиля

После похорон королевы Елизаветы II министр иностранных дел Чили Антония Ориола принесла извинения президенту Израиля Ицхаку Герцогу за необычный инцидент, произошедший на прошлой неделе.

Известно, что недавно президент Чили Габриэль Борич отказался принять верительные грамоты у израильского посла Гиля Арзели, что спровоцировало скандал.

Об этом сообщает Maariv.

Утверждается, что Ориола выразила сожаление касаемо этой необычной ситуации и уточнила, что Чили хочет открыть новую страницу в отношениях с Израилем.

Помимо этого, недавно за эту ситуацию извинилась исполняющая обязанности министра иностранных дел Чили Химена Фуэнтес Торрихо. Она лично связалась с гендиректором МИД Израиля Алоном Ушпизом для этого.

«Связи с Израилем важны для Чили, и наша страна желает их поддерживать», – сказала она.

Ушпиз поблагодарил Торрихо за звонок, поприветствовал принесение извинений и отметил, что это был «неприятный и серьезный инцидент», который мог серьезно ухудшить дипломатические отношения между Израилем и Чили. По словам гендиректора МИД, любой человек, который хочет сыграть положительную роль в продвижении мира в ближневосточном регионе, не может одновременно поддерживать бойкот против Израиля.

Помимо этого, «Курсор» сообщал, что в Чили принесли официальные извинения послу Израиля Гилю Арзели. Как он их прокомментировал – читайте в нашем материале.

Напомним, что сегодня, 19 сентября, в Лондоне проходят грандиозные государственные похороны королевы Елизаветы II, на которых, помимо многих мировых лидеров, присутствует Ицхак Герцог. Вот прямая трансляция с места событий:

Кроме этого, недавно президент Израиля выразил соболезнования в связи со смертью королевы от всего еврейского народа.