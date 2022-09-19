На похоронах Елизаветы II министр Чили извинялся перед президентом Израиля

Известно, что недавно президент Чили Габриэль Борич отказался принять верительные грамоты у израильского посла Гиля Арзели, что спровоцировало скандал.
Об этом сообщает Maariv.
Утверждается, что Ориола выразила сожаление касаемо этой необычной ситуации и уточнила, что Чили хочет открыть новую страницу в отношениях с Израилем.
Помимо этого, недавно за эту ситуацию извинилась исполняющая обязанности министра иностранных дел Чили Химена Фуэнтес Торрихо. Она лично связалась с гендиректором МИД Израиля Алоном Ушпизом для этого.
«Связи с Израилем важны для Чили, и наша страна желает их поддерживать», – сказала она.
Ушпиз поблагодарил Торрихо за звонок, поприветствовал принесение извинений и отметил, что это был «неприятный и серьезный инцидент», который мог серьезно ухудшить дипломатические отношения между Израилем и Чили. По словам гендиректора МИД, любой человек, который хочет сыграть положительную роль в продвижении мира в ближневосточном регионе, не может одновременно поддерживать бойкот против Израиля.
Помимо этого, «Курсор» сообщал, что в Чили принесли официальные извинения послу Израиля Гилю Арзели. Как он их прокомментировал – читайте в нашем материале.
Напомним, что сегодня, 19 сентября, в Лондоне проходят грандиозные государственные похороны королевы Елизаветы II, на которых, помимо многих мировых лидеров, присутствует Ицхак Герцог. Вот прямая трансляция с места событий:
Кроме этого, недавно президент Израиля выразил соболезнования в связи со смертью королевы от всего еврейского народа.