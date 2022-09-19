Похороны королевы Елизаветы II: Великобритания и весь мир прощаются с монархом — прямая трансляция

Королева Елизавета II, скончавшаяся в возрасте 96 лет 8 сентября, будет похоронена в Вестминстерском аббатстве. Похоронная процессия начнется в 10:30 утра по британскому времени.

Сегодня в Лондоне проходят грандиозные государственные похороны королевы Елизаветы II, последней выдающейся фигурой своего времени. на похоронах монарха присутствуют представители различных королевских семей и лидеры со всего мира. Гроб с телом монарха совершит историческое последнее торжественное путешествие по переполненным улицам Лондона.

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Монарх с самым долгим сроком нахождения на троне в британской истории умерла в возрасте 96 лет в Балморале 8 сентября. Ее здоровье ухудшалось, и в течение нескольких месяцев монарх, который провел сотни официальных мероприятий в свои 90 лет, отошел от общественной жизни, хотя всего за два дня до своей смерти она назначила Лиз Трасс своим 15-м и последним премьер-министром.

Последние государственные похороны в Великобритании состоялись в 1965 году для премьер-министра страны военного времени Уинстона Черчилля.

После похорон драпированный флагом гроб королевы, увенчанный величественной Императорской государственной короной, будет доставлен в Виндзорский замок. Она будет похоронена вместе со своим отцом, королем Георгом VI, матерью, королевой Елизаветой, королевой-матерью, и сестрой, принцессой Маргарет. Гроб ее мужа, принца Филиппа, который умер в прошлом году в возрасте 99 лет, также будет перенесен, чтобы лежать рядом с ней.

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Расписание похорон (время по Гринвичу):

10:44 — Начнется первое за день шествие. Король Чарльз III и другие высокопоставленные члены королевской семьи будут идти за гробом королевы, который тянут моряки на государственном орудийном лафете из Вестминстер-холла в Вестминстерское аббатство.

11:00 — Начало государственной панихиды.

11:55 — Звучит сигнал горна «Последний пост», после чего следует двухминутное молчание по всей стране и перефразированный национальный гимн «Боже, храни короля».

12:00 — Служба заканчивается, и в 12:15 более крупная процессия переносит ее гроб к Веллингтонской арке.

13:00 — Ее гроб переносят в государственный катафалк и везут в Виндзор по маршруту, который, как ожидается, будет заполнен толпами.

15:00 — Начало третьего дневного шествия по территории Виндзорского замка к часовне Святого Георгия.

16:00 — Торжественная служба в часовне Святого Георгия.

19:30 — Королевская семья возвращается в часовню для частной панихиды, во время которой Елизавета II будет предана земле вместе со своим покойным мужем, герцогом Эдинбургским.

Похороны Елизаветы очень сильно отличаются от похорон Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзоре в апреле 2021 года. Ограничения из-за коронавируса ограничивали количество скорбящих до 30 человек во главе с королевой.

В понедельник более 2 000 человек, в том числе главы государств от президента США Джо Байдена до императора-затворника Японии Нарухито и президента Израиля Ицхака Герцога, соберутся в Вестминстерском аббатстве.

Старший сын и преемник королевы, 73-летний король Чарльз III, возглавит скорбящих вместе со своими тремя братьями и сестрами и наследником принцем Уильямом.

Около 6 000 военнослужащих были призваны для участия в торжественном шествии в аббатство и обратно, по пути в Виндзор и на службе в часовне Святого Георгия.

Высокопоставленный британский военный офицер, начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин назвал это «нашей последней обязанностью для Ее Величества Королевы», их покойного главнокомандующего, и первой для Чарльза III.

Сама служба в аббатстве, проходящая в рамках крупнейшей в истории Лондонской полицейской операции по обеспечению безопасности, начинается в 11:00 (10:00 по Гринвичу, 13:00 по израильскому времени).

Ожидается, что множество людей по всему миру будет смотреть похороны онлайн в прямом эфире в знак непреходящего уважения женщиной, которую когда-то называли «последним мировым монархом».

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Наша редакция писала, что эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят королеву Елизавету II. Большая часть драгоценностей королевы, скорее всего, останется в королевской коллекции, а не будет похоронена вместе с ней.

Напомним, стало известно, кто унаследует состояние королевы Елизаветы ІІ.