На пожилого израильтянина напали с ножом в Иудее и Самарии

В деревне Фундук возле Кдумима на вышедшего из магазина пожилого израильтянина напали с ножом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Он получил ножевое ранение в области живота, но смог добраться к своему авто и позвать на помощь. Террорист скрылся с места происшествия.

Ранее мы рассказывали, что начальник тюрьмы Гивон осужден за сексуальное насилие над заключенной, а также он домогался к одному из охранников. Дело попытались закрыть, но благодаря усилиям правозащитной организации виновного осудили и приговорили к 30 месяцам заключения.

Также «Курсор» сообщал, что полиция арестовала 32-летнего депутата из Шуафата, который пытался похитить 11-летнюю девушку и изнасиловать её. Мужчина подвозил несовершеннолетнюю автостопом.

Несколько дней назад полиции сообщили, что автомобиль в районе северного Иерусалима мог совершить попытку похищения несовершеннолетней. В ходе расследования было установлено, что 11-летняя и ее брат, также несовершеннолетний, жители Кфар-Акаб, остановили попутку в районе северного Иерусалима в направлении контрольно-пропускного пункта Каландия и сели в машину подозреваемого.

Им оказался 32-летний депутат из Шуафат. Когда он добрался до пункта назначения несовершеннолетних, брат девочки покинул машину, после чего водитель продолжил ехать с пострадавшей в салоне. Также он попытался совершить непристойное действие в отношении нее, но, к счастью, 11-летняя выбралась из авто и скрылась.

Помимо этого, недавно пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме, которая успешно завершилась. В холе ее удалось ликвидировать 5 террористов и ранить 20.

Совместные силы солдат ЦАХАЛа, агентов службы безопасности ШАБАК и антитеррористических сил провели рейд в укрытие в старом городе Шхема, которое использовали центральные члены «Львиного логова» в качестве мастерской по изготовлению бомб.