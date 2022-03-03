Минздрав заявил, что в Израиле зафиксировано 69 тысяч 188 активных случаев заболевания коронавирусом

Согласно данным министерства здравоохранения, за сутки в Израиле было сделано 73 тысячи 671 проверок на коронавирус. Положительных реакций было выявлено 11,24 процента.

За сутки в Израиле было выявлено 82 тысяч 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего количество тяжелобольных в Израиле снижается. На данный момент их всего 510 человек. Среди них – 190 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент инфицирования R, который говорит о том, сколько людей может инфицировать зараженный до изоляции, составляет 0, 72.

На карантине в Израиле находится 17 тысяч 320 человек.

Что касается вакцинации, то одну дозу получили 6 миллионов 699 тысяч 489 человек, две дозы – 6 миллионов 121 тысяча 575 человек. Три прививки получили 4 миллиона 464 тысяч 991 израильтянин. А вот четыре укола сделали 728 тысяч 727 человек.

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