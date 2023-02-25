В Хайфе произошла авария с участием трех автомобилей: подробности

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

В субботу, 25 февраля, в Хайфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом пишет издание News.walla.

Инцидент произошел на проспекте Яд ле-баним. Один из пострадавших получил травму головы и был госпитализирован парамедиками МАДА в медицинское учреждение «Рамбам». Еще два человека, ехавшие в машинах, травмировались легко.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 24 февраля, на шоссе 77 недалеко от развязки Тель-Кашиш в районе Хайфы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Еще мы писали, что в воскресенье, 19 февраля, на трассе 77 рядом с развязкой Бейт Римон произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали одиннадцать человек. На дороге столкнулись три автомобиля, среди пострадавших — трое детей.

Напомним, что в ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор.

Читайте также, что на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.