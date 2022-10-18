На севере Израиля будет перекрыта железная дорога: сообщаются сроки и причины

В связи с проведением технических работ по электрификации железнодорожных линий будет перекрыто движение 21-22 октября на некоторых участках путей.

В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, на севере страны не будет функционировать железнодорожный транспорт.

Об этом информирует Israelinfo.

По информации руководства железных дорог, не будут действовать линии Кармиэль — Хайфа и Наария — Хайфа.

Временная отмена движения по некоторым линиям связана с техническими работами по электрификации железнодорожных путей в Хайфе.

Обещают подвозки из Наарии и Кармиэля до станции Мерказит А-Мифрац.

Кроме того, сообщается, что в следующую пятницу, 28 октября, также не будет работать линия Модиин — Лод — Тель-Авив, линия между Тель-Авивом и Ришон-ле-Ционом. На маршруте обещают организовать подвозки.

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