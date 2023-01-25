На севере Израиля обнаружена корова, зараженная бешенством

В минздраве дали рекомендации тем, кто контактировал с зараженным животным.

В кибуце Шнир в Верхней Галилее была обнаружена корова, зараженная бешенством. С животным, как выяснилось, контактировали три человека.

Об этом пишет издание ice.

Бюро здравоохранения продолжает эпидемиологическое расследование для выявления дополнительных контактов. Всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженной коровой, начиная с даты 9.01.2023 г. по 23.01.2023 г., срочно связаться с бюро здравоохранения в Цфате по телефонам: 04-6994257, 04-6994200, или в бюро здравоохранения по месту жительства, для рассмотрения необходимости оказания профилактической помощи. В нерабочее время и в выходные дни следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Минздрав еще раз напоминает тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть пораженное место проточной водой с мылом, продезинфицировать специальными средствами и обратиться в медпункт для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

«Курсор» писал ранее, что в окрестностях поселения Туба-Зангариа (Верхняя Галилея) обнаружена собака, зараженная бешенством. Три человека контактировали с животным, сейчас они проходят профилактическое лечение.

Еще мы писали, что шакал, зараженный бешенством, был выявлен в деревне Матат в Западной Галилее. На данный момент известно, что люди не контактировали с ним.

Напомним, что в пятницу, 6 января, двух жителей кибуца Снир на севере Израиля покусал шакал. Животное, предположительно больное бешенством, несколько часов бродило по поселку, после чего его застрелили и отправили на экспертизу.