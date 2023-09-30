Женщине в Тель-Авиве нанесли несколько ножевых ранений - подробности

По предварительной информации, в совершении нападения подозревается бывшая супруга нынешнего партнера раненой.

Утром в субботу, 30 сентября, в Тель-Авиве на улице Ха-Цори, произошла драка, в результате которой тяжелые ножевые ранения получила 29-летняя женщина.

Об этом сообщает издание News.walla.

Парамедики, прибывшие на место инцидента, нашли ее сознании, но с несколькими кровоточащими ранениями. Ей оказали первую помощь на месте, а после госпитализировали в больницу "Ихилов". Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники полиции начали расследование инцидента. По предварительным данным, нападение было совершенно бывшей супругой нынешнего партнера ранений. Она уже задержана и доставлена на допрос.

"Курсор" писал ранее, что в Тель-Авиве на бульваре Хар-Цион произошла групповая драка с поножовщиной, в результате которой был убит один человек. Еще 9 участников инцидента получили ранения.

Еще мы писали, что в пятницу вечером, 29 сентября, в Тель-Авиве, возле торгового центра "Азриэли" произошло нападение группы подростков на несовершеннолетнюю девушку. В сети появилось видео, как ее руками избивают по голове.

Напомним, что в Ашкелоне матери учениц старших классов пришли в школу, чтобы решить конфликт между девочками, но в итоге это привело к потасовке на территории учебного заведения.

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