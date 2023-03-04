На севере Израиля в ДТП пострадали 10 человек: первые подробности

В субботу, 4 марта, в Изреельской долине на севере страны произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали десять человек, среди них — трехлетний ребенок.

Об этом пишет издание News.walla.

На дороге возле национального парка Тель-Мегиддо столкнулись два автомобиля и пешеход. Десять человек пострадали, 44-летний мужчина и трехлетний мальчик получили травмы средней степени тяжести. На место инцидента приехали бригады парамедиков (МАДА), которые оказали пострадавшим первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Эмек» в Афуле.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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