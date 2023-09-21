На севере страны произошел шокирующий инцидент при участии детей – видео

Полиция уже провела задержание.

В городе Ноф-ха-Галиль произошел жуткий инцидент, связанный с детьми и насилием.

В сети появилось видео с 12-летней девочкой, которая избивает другую девочку, упавшую в обморок. В это время ее подружки снимали это на свои телефоны. Отмечается, что девочку уже задержали.

Отметим, что Ноф-ха-Галиль находится на высоте от 430 до 573 метров над уровнем моря в восточной части Назаретского горного хребта, образующего северную границу Изреельской долины в Нижней Галилее. В северной части города возвышается гора Хар-Йона, высота которой составляет 573 м. В 1958 году город получил название «Нацрат-Илит», но в 2019 его переименовали в Ноф-ха-Галиль (ивр. ‏נוֹף הַגָּלִיל‏‎, "Вид на Галилею").

Ранее мы писали, что сегодня, 20 сентября, в больнице "Шнайдер" в Петах-Тикве умерла девочка в возрасте 4 месяцев. Это произошло после несчастного случая в детских яслях, из-за которого она находилась 7 дней в реанимации.

Полицейское расследование показало, что мама завезла ребенком утром в ясли, а спустя несколько часов получила звонок о том, что ее дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. 4-месячная была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Женщине даже не перезвонили из яслей и не уведомили о несчастном случае.

В отчете МАДА сказано, что девочка могла задохнуться после кормления в кроватке, но ее обнаружили лишь спустя полчаса. Врачи проводили ей сердечно-легочную реанимацию.

До их прибытия никто не попытался провести спасательные меры, хотя по закону нянечка обязана пройти курс СЛР и, если это необходимо, воспользоваться этими навыками при необходимости применить навыки.

Также "Курсор" сообщал о серьезном инциденте с участием жителя Газы, который шел с ножами на автовокзал Тель-Авива.

Помимо этого мы делились трогательной историей о том, как супруги сбили на дороге мальчика, который оказался их исчезнувшим 12 лет назад сыном.