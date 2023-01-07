На шоссе 5 перевернулось авто: серьезно ранены двое молодых людей

Инцидент произошел недалеко от развязки Тиква. Бригады MDA эвакуировали пострадавших в больницу Бейлинсон.

Двое молодых людей в возрасте 20 лет получили серьезные ранения вечером в субботу, 7 января.

Об этом информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе 5, недалеко от развязки Тиква.

«Бригады MDA эвакуировали пострадавших в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о том, что два человека получили ранения в результате автомобильной аварии на юге страны. Инцидент произошел в пятницу, 6 января, в результате столкновения автомобиля с мотоциклом на улице Амель в Димоне.

«Медики и фельдшеры МДА оказали помощь на месте и эвакуировали их в больницу», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадавшие пребывали в бессознательном состоянии.

До этого мы сообщали о том, что в субботу, 17 декабря, 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна в Хайфе.

Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.

Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.

Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.