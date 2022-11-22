На шоссе 4 возле Ашкелона сбили пешехода, он в тяжелом состоянии

Во вторник вечером, 22 ноября, на шоссе 4 возле перекрестка Ашкелон-Цафон произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 43-летний мужчина.

Об этом сообщает News.walla.

Пострадавший переходил дорогу, когда его сбил автомобиль. В результате аварии он получил тяжелые травмы. На место инцидента приехали медицинские работники, которые оказали ему первую помощь, а после госпитализировали в больницу «Барзилай».

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в Рамле в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали 9 человек, в том числе трое детей.

Еще мы писали, что в Ашдоде произошла авария, в результате которого пострадал 60-летний мужчина. Два автомобиля столкнулись на проспекте Бней Брит. Мужчина в результате аварии получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.