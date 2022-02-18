На улице Кедем в Тель-Авиве застрелен мужчина

В Тель-Авиве застрелили 20-летнего мужчину. Инцидент произошел на улице Кедем сегодня, 18 февраля. Детали происшествия выясняются.

На улице Кедем в Тель-Авиве был застрелен 20-летний мужчина, и бригаде МАДА не удалось его спасти.

Об это передают журналисты канала N17, ссылаясь на свои источник и в центре экстренной помощи.

Сообщается, что его смерть констатировали в больнице. Обстоятельство происшествия выясняются.

Как ранее писал Курсор, в Рамле утром в понедельник 14 февраля произошла стрельба, в результате которой был убит мужчина. На место вызвали бригаду парамедиков МАДА. Однако, когда они приехали, то им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пострадавшего на месте.

Кроме того, мы писали, что в результате взрыва автомобиля между Рамлой и Лодом погибло два человека. Двое мужчин в возрасте 30 лет были убиты вечером в результате взрыва автомобиля на дороге, ведущей в район Дахмаша между Рамлой и Лодом.

Еще напомним, что на юге Израиля 60-летнего туриста спасли с помощью вертолета. Вечером 11 февраля полиция и военные пришли на помощь 60-летнему туристу на юге Израиля. Мужчина повредил ногу во время похода по руслу ручья Гишрон рядом с египетской границей.

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