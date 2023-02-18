На улице Тель-Авива в тяжелом состоянии обнаружили женщину: первые детали

Утром в субботу, 18 февраля, в Тель-Авиве на углу улиц А-Масгер и Ла Гуардиа прохожие обнаружили 54-летнюю женщину, у которой была тяжелая травма головы.

Об этом пишет издание News.walla.

Пока неясно при каких обстоятельствах женщина была травмирована. На место инцидента приехали парамедики МАДА, который госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение «Ихилов». У женщины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас она подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что женщина в возрасте около 70 лет рухнула вместе с автомобилем с высоты трех метров на парковке жилого дома в Ришон ле-Ционе. Она получила травмы средней тяжести.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 60-летняя женщина. Инцидент произошел на улице А-Барзель. Пострадавшая шла по тротуару, когда на нее наехала машина, за рулем которой находился 70-летний мужчина.

Напомним, что в Тель-Авиве под поезд попала женщина, она была родом Украины. В Израиль женщина репатриировалась 16 лет назад, и все это время проживала в Акко. Полиция начала расследование по делу — предполагается, что машинист не остановил поезд, поскольку мог не увидеть падающего человека.