В Тель-Авиве на тротуаре автомобиль наехал на женщину

В четверг, 9 февраля, в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 60-летняя женщина.

Об этом пишет Maariv.

Инцидент произошел на улице А-Барзель. Пострадавшая шла по тротуару, когда на нее наехала машина, за рулем которой находился 70-летний мужчина.

На место ДТП приехали парамедики МАДА, которые оказали женщине первую помощь, она была в сознании. После ее госпитализировали в медицинское учреждение «Ихилов». Врачи оценивают состояние женщины как средней степени тяжести. Водителю машины медицинская помощь не потребовалась.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 8 февраля, у развязки Сара недалеко от Беэр-Шевы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На шоссе 40 столкнулись два автомобиля. В аварии пострадала 7-летняя девочка, 50-летняя женщина и трое 20-летних мужчин.

Еще мы писали, что на шоссе 4103 в районе Тель-Нофа, к югу от Реховота, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 20-летняя девушка, еще двое получили травмы.

Напомним, на трассе 85, недалеко от поселка Джудейда-Макр в Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 50-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезалась в столб.

Читайте также, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.