Убийство главаря грузинской мафии в Израиле: полиция озвучила подробности

Мужчины, служащие преступному клану Джаруши, были доставлены на допрос через несколько часов после того, как Бенни Шломо застрелили на заправочной станции.

После многочасовой охоты четыре члена влиятельной преступной семьи были арестованы в понедельник вечером в связи с убийством главаря конкурирующей банды ранее в тот же день.

Подозреваемые, члены преступного клана Джаруши, как сообщается, причастны к подпольному нападению в центральном городе Азор, в результате которого был убит Бенни Шломо, лидер преступного клана Шломо.

Трое были арестованы, когда они ехали недалеко от центрального города Гадера, а еще один подозреваемый был арестован в аэропорту Бен-Гурион. Четверых мужчин доставили в полицию для допроса по подозрению в убийстве.

Отмечается, что после 14:00 в понедельник пара неизвестных боевиков прибыла на заправку в Азоре и открыла огонь по Шломо и стоявшему рядом его телохранителю Владиславу Поволоцкому. Главарь мафии скончался от полученных ран, а его охранник получил серьезные ранения и находится в больнице.

רגע המעצר של החושדים בחיסול בני שלמה.

גורם במשטרה אומר כי נבדק הקשר בין החשודים המשתייכים לארגון של ג׳רושי לבין דומרני. לדבריו: ״גורמים במשפחת ג'רושי, נחשבים מקורבים מאוד לשלום דומרני, ולא פעם אנשי הארגון ביצעו משימות עבור ארגוני פשיעה, תמורת כספים שקיבלו״. pic.twitter.com/LpVivXsBkk — almog boker (@bokeralmog) October 3, 2022

По сообщениям СМИ, дежурный полицейский, который заправлял свой мотоцикл на месте происшествия, когда началась стрельба, преследовал боевиков, когда они уезжали с заправки. Когда он остановился рядом с ними, нападавшие врезались своей машиной в его мотоцикл.

Полицейский не пострадал и выстрелил в преступников, когда они бросали свой автомобиль. Затем они угнали машину женщины на другой стороне дороги. В сообщении полиции говорится, что им удалось уйти целыми и невредимыми на угнанном автомобиле.

Первоначальная оценка полиции заключалась в том, что смерть Шломо была организована его давним криминальным соперником Шаломом Домрани. Полиция расследует возможность того, что Домрани заключил союз с влиятельным арабским израильским преступным кланом Джаруши, чтобы совершить предполагаемое убийство, сообщает газета Haaretz daily.

Власти предположили, что клан Шломо не будет ждать, чтобы отомстить за смерть своего босса.

Шломо когда-то был правой рукой Домрани, но покинул организацию своего бывшего партнера, чтобы основать свою собственную, взяв с собой некоторых людей Домрани. С тех пор эти двое находятся в состоянии войны.

По сообщению Channel 12, полиция предупредила Шломо, что он является мишенью и что соперничающие банды приказали ему держаться подальше от юга страны, где он ранее базировался. Это побудило его переместить свою официальную резиденцию в район Тель-Авива.

Шломо был в Турции всего несколько дней назад, а в понедельник вечером он должен был вылететь в Мадрид. Сообщается, что в тот же день главаря мафии вызвали на деловую встречу на заправочной станции в Азоре, где он и был застрелен. В сообщении говорится, что полиция расследует, было ли собрание организовано для того, чтобы заманить Шломо в ловушку.

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