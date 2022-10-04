Убийство главаря грузинской мафии в Израиле: полиция озвучила подробности

После многочасовой охоты четыре члена влиятельной преступной семьи были арестованы в понедельник вечером в связи с убийством главаря конкурирующей банды ранее в тот же день.
Подозреваемые, члены преступного клана Джаруши, как сообщается, причастны к подпольному нападению в центральном городе Азор, в результате которого был убит Бенни Шломо, лидер преступного клана Шломо.
Трое были арестованы, когда они ехали недалеко от центрального города Гадера, а еще один подозреваемый был арестован в аэропорту Бен-Гурион. Четверых мужчин доставили в полицию для допроса по подозрению в убийстве.
Отмечается, что после 14:00 в понедельник пара неизвестных боевиков прибыла на заправку в Азоре и открыла огонь по Шломо и стоявшему рядом его телохранителю Владиславу Поволоцкому. Главарь мафии скончался от полученных ран, а его охранник получил серьезные ранения и находится в больнице.
По сообщениям СМИ, дежурный полицейский, который заправлял свой мотоцикл на месте происшествия, когда началась стрельба, преследовал боевиков, когда они уезжали с заправки. Когда он остановился рядом с ними, нападавшие врезались своей машиной в его мотоцикл.
Полицейский не пострадал и выстрелил в преступников, когда они бросали свой автомобиль. Затем они угнали машину женщины на другой стороне дороги. В сообщении полиции говорится, что им удалось уйти целыми и невредимыми на угнанном автомобиле.
Первоначальная оценка полиции заключалась в том, что смерть Шломо была организована его давним криминальным соперником Шаломом Домрани. Полиция расследует возможность того, что Домрани заключил союз с влиятельным арабским израильским преступным кланом Джаруши, чтобы совершить предполагаемое убийство, сообщает газета Haaretz daily.
Власти предположили, что клан Шломо не будет ждать, чтобы отомстить за смерть своего босса.
Шломо когда-то был правой рукой Домрани, но покинул организацию своего бывшего партнера, чтобы основать свою собственную, взяв с собой некоторых людей Домрани. С тех пор эти двое находятся в состоянии войны.
По сообщению Channel 12, полиция предупредила Шломо, что он является мишенью и что соперничающие банды приказали ему держаться подальше от юга страны, где он ранее базировался. Это побудило его переместить свою официальную резиденцию в район Тель-Авива.
Шломо был в Турции всего несколько дней назад, а в понедельник вечером он должен был вылететь в Мадрид. Сообщается, что в тот же день главаря мафии вызвали на деловую встречу на заправочной станции в Азоре, где он и был застрелен. В сообщении говорится, что полиция расследует, было ли собрание организовано для того, чтобы заманить Шломо в ловушку.
Ранее мы рассказывали, что в ночь на 3 октября ЦАХАЛ при поддержке сил пограничной полиции (МАГАВ) провел новые аресты в Иудеи и Самарии.