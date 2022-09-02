На юге Израиля обстреляли автомобиль с людьми: подробности инцидента

В результате обстрела автомобиля на юге Израиля пострадали трое человек, двое в тяжелом состоянии.
Медики и фельдшеры МАДА оказали помощь трем раненым и эвакуировали их в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.
39-летний мужчина находится в тяжелом и нестабильном состоянии, еще один 38-летний мужчина — в тяжелом и нестабильном состоянии и 45-летний мужчина — в состоянии средней тяжести.
Вызванные на место происшествия силы полиции приступили к расследованию обстоятельств. Сообщается, что у происшествия криминальный фон.
Как ранее писал Курсор, мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате ножевого нападения недалеко от поселения Кирьят-Арба в Иудее.
Ранее мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.
Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.
Кроме того, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.