На юге Израиля развернули дополнительные батареи «Железного купола»

В четверг, 1 декабря, на юге страны развернули дополнительные батареи противоракетной обороны «Железный купол». Предполагается, что из сектора Газа может начаться ракетный обстрел.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Голос Израиля».

Военные предприняли такие меры после ликвидации ЦАХАЛом сегодня ночью высокопоставленных террористов из группировки «Исламский Джихад». Боевики уже заявили, что спецоперация израильских военных в Дженине не останется безнаказанной.

Отметим, что ЦАХАЛ в ночь на 1 декабря провел рейды на территории Иудеи и Самарии, в ходе которых ликвидировал двух командиров террористов, а также арестовал девять лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Среди израильтян пострадавших нет.

«Курсор» писал ранее, что силы Армии обороны Израиля испытали новую морскую ракету-перехватчик. В минобороны отметили, что новая система сможет противостоять нескольким типам воздушных угроз.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ объявил о создании нового пехотного батальона «Пантеры». Подразделение начнет работать в 2023 году, потому что солдатам нужно будет пройти 6-месячную подготовку к службе.

Напомним, что большая часть израильтян во время опроса ответила, что ЦАХАЛ должен убивать террористов в любом случае, даже если они уже не представляют угрозу безопасности.