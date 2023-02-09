На юге Израиля во время учений был тяжело ранен солдат ЦАХАЛа

В среду, 8 февраля, во время учений на военной базе, расположенной на юге Израиля, получил ранение солдат ЦАХАЛа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Военнослужащего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Он получил тяжелое ранение. В заявлении сказано, что семью солдата уже поставили в известность об случившемся инциденте.

Военная полиция начала внутреннее расследование. По его окончании выводы будут переданы в военную прокуратуру для рассмотрения.

«Курсор» писал ранее, что на базе «Шизафон» один из танковых экипажей по ошибке выпустил боевой снаряд в группу курсантов, но к счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел во время плановых учений на прошлой неделе, но только сейчас о нем стало известно.

Еще мы писали, что военная прокуратура обвинила подполковника ЦАХАЛа в непристойных действиях и ненадлежащем поведении в отношении четырех женщин-военнослужащих, служивших под его командованием.

Напомним, что серьезный инцидент с применением насилия произошел на блокпосту возле Кирьят-Арбы в Хевроне. Между заместителем командира бригады Иегуда, офицером полиции и солдатами 51-го батальона, дежурившими на заставе, произошел конфликт.

Читайте также, что у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус. По данным ЦАХАЛа, примерно 60% израильтян с более высоким социально-экономическим статусом зачисляются на боевые должности, когда становятся достаточно взрослыми для военной службы.