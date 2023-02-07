Подполковник ЦАХАЛа обвинен в непристойных действиях в отношении женщин-военнослужащих

В АОИ заявили, что серьезно относятся к «любому сексуальному насилию».

Военная прокуратура обвинила подполковника ЦАХАЛа в непристойных действиях и ненадлежащем поведении в отношении четырех женщин-военнослужащих, служивших под его командованием.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В обвинительном заключении сказано, что офицер совершал непристойные действия в отношении двух женщин-солдат, которые служили под его началом. Также пострадали две другие женщины-военнослужащие, с которыми подполковник действовал в условиях конфликта интересов.

«Армия обороны Израиля серьезно относится к любому сексуальному насилию и работает над тем, чтобы привлечь к ответственности каждого солдата и контрактника, причастного к этим преступлениям», ‒ заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Ранее мы рассказывали, что в Хайфе больница «Рамбам» попала в скандал из-за непристойного поведения врача, занимающего высокую должность. Утверждается, что глава отделения между сменами бегал мастурбировать и махал своим половым органом перед детьми на детской площадке.

54-летний врач, занимающийся эксгибиционизмом, уже задержан полицией. В медицинском учреждении заявили, что инцидент происходил вне стен больницы.

Адвокат, защищающий интересы подозреваемого, попытался оправдать скандальное поведение врача. По словам правозащитника, медик ехал на работу и по дороге решил остановить авто, чтобы «отдохнуть перед трудовой сменой», но «не знал, что там есть детская площадка».

Также «Курсор» сообщал, что изнасилованная на глазах ребенка женщина в Гедере впервые высказалась об ужасающем происшествии.

Помимо этого недавно в ЦАХАЛе объяснили, как ливанцу удалось попасть на территорию Израиля.