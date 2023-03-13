На заводе в Кирьят-Малахи с мужчиной произошел несчастный случай

В понедельник, 13 марта, на заводе в Кирьят-Малахи с 35-летним мужчиной произошел несчастный случай.

Об этом пишет издание 7kanal.

Рабочий получил травмы средней степени тяжести в результате удара тяжелой платформой. На место инцидента приехала бригада парамедиков (МАДА), которая эвакуировала пострадавшего в больницу «Ассута» в Ашдоде.

«Курсор» писал ранее, что в последнее время в Израиле участились случаи получения травм на фабриках, строительных площадках и заводах. Сегодня, 6 марта, в промзоне Ашкелона был смертельно травмирован один из рабочих.

Еще мы писали, что в пятницу, 3 марта, на фабрике, расположенной в Пардес-Хане, произошел трагический инцидент с 49-летним рабочим. По предварительным данным, на голову мужчине упал тяжелый предмет. Парамедики МАДА провели реанимационные мероприятия, но в итоге им пришлось констатировать его смерть на месте.

Напомним, что 26 февраля в Ашкелоне с рабочим на строительной площадке произошел трагический случай. 20-летний мужчина упал с высоты примерно 8 этажей во время работы. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств дела.

Читайте также, что в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.