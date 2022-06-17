Начались массовые поиски пропавшего подростка из Модиин-Илита

Израильское кинологическое подразделение (IDU), некоммерческая организация, специализирующаяся на поиске пропавших без вести, провела сегодня крупномасштабные поиски в районе Мерона, чтобы найти Моше Кляйнермана, шестнадцатилетнего мальчика из Модиин-Илита, пропавшего без вести более восьмидесяти дней.

Волонтеры использовали множество специализированных поисковых устройств, чтобы добраться до самых густых лесов или участков местности в надежде найти улики, недоступные другими способами. Сегодня к ним присоединился ряд гражданских добровольцев и неравнодушных граждан, которые взяли на себя обязательство обыскать менее враждебную местность, которую еще не охватывали предыдущие попытки поиска.

Еще одним новым дополнением к поисковым усилиям стал фонд Am Yisrael Chai, некоммерческая организация, поддерживающая волонтерство и благотворительность в Израиле. Фонд предложил награду в размере 50 000 шекелей за информацию, которая поможет вернуть Моше в целости и сохранности.

Дополнительное вознаграждение предложило североамериканское издание Ami Magazine, а именно 10 000 долларов США.

Общая стоимость вознаграждения оценивается чуть менее чем в 100 000 шекелей.

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