Начались массовые поиски пропавшего подростка из Модиин-Илита

18:14, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Полиция Израиля патрулирует фото
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Усилия по поиску шестнадцатилетнего Моше Кляйнермана удвоились, когда срок его исчезновения достиг восьмидесятидневной отметки.

Израильское кинологическое подразделение (IDU), некоммерческая организация, специализирующаяся на поиске пропавших без вести, провела сегодня крупномасштабные поиски в районе Мерона, чтобы найти Моше Кляйнермана, шестнадцатилетнего мальчика из Модиин-Илита, пропавшего без вести более восьмидесяти дней.

Волонтеры использовали множество специализированных поисковых устройств, чтобы добраться до самых густых лесов или участков местности в надежде найти улики, недоступные другими способами. Сегодня к ним присоединился ряд гражданских добровольцев и неравнодушных граждан, которые взяли на себя обязательство обыскать менее враждебную местность, которую еще не охватывали предыдущие попытки поиска.

Еще одним новым дополнением к поисковым усилиям стал фонд Am Yisrael Chai, некоммерческая организация, поддерживающая волонтерство и благотворительность в Израиле. Фонд предложил награду в размере 50 000 шекелей за информацию, которая поможет вернуть Моше в целости и сохранности.

Дополнительное вознаграждение предложило североамериканское издание Ami Magazine, а именно 10 000 долларов США.

Общая стоимость вознаграждения оценивается чуть менее чем в 100 000 шекелей.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что граждане Украины создали сеть наркоторговли в Израиле.

Также наш сайт писал, что житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике. Мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.

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Автор материала:
Ирен Давид
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