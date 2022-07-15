Начальник генштаба ЦАХАЛа посетит арабскую страну

Между Израилем, США и рядом стран Ближнего Востока уже длительное время обсуждается идея создания оборонного военного союза против иранской угрозы.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави на следующей неделе отправится в некую арабскую страну, в которой ранее не был ни один чиновник на аналогичной должности.

Об этом стало известно 15 июля, однако название страны пока не разглашается. Примечательно, что информация об этом визите был опубликована через несколько часов после того, как в Саудовскую Аравию вылетел американский президент Джо Байден. 13 июля Байден встречался с Кохави. Начальник Генштаба знакомил американского лидера с новейшими разработками систем противовоздушной обороны.

Примечательно, что ранее министр обороны Бени Ганц заявлял, что Израиль уже общался со странами, которые не входят в Авраамские соглашения, по поводу иранской угрозы.

Ранее редакция Курсора сообщала, что бойцов ЦАХАЛа будут обучать профессиям в сфере высоких технологий. Израильские военнослужащие примут участие в программе «Бойцы для хайтека», в рамках которой освоят новые профессии в сфере высоких технологий.

Также наш сайт писал, что военнослужащая ЦАХАЛа застрелилась после изнасилования. Девушка не получила психологической помощи, а потому решила покончить с собой прямо в кабинете командира.

Еще напомним, что офицер ЦАХАЛа в запасе подозревается в организации наркобизнеса.