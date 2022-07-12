Военнослужащая ЦАХАЛа застрелилась после изнасилования

Девушка не получила психологической помощи, а потому решила покончить с собой прямо в кабинете командира.

В середине апреля военнослужащая ЦАХАЛа пожаловалась на то, что на вечеринке, которая проходила за пределами военной базы, ее изнасиловали. Она говорила, что ей очень тяжело психологически, однако в армии на жалобу никто не отреагировал.

Так, к девушке не вызвали армейского психолога, дело не было передано ни в гражданскую, ни в военную полицию. Также для нее не ограничили доступ к оружию. Родные находились в тот момент за границей, а потому также не могли поддержать ее.

Девушка уже пыталась покончить с собой, но медики подоспели вовремя и доставили ее в больницу. Уже тогда девушке позвонила армейский психолог, но этим разговором все и закончилось. Выйдя из больницы военнослужащая решила предпринять вторую попытку самоубийства. Она зашла в кабинет своего командира, оставила на столе предсмертную записку и выстрелила себе в грудь из личного оружия.

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