Военнослужащая ЦАХАЛа застрелилась после изнасилования

В середине апреля военнослужащая ЦАХАЛа пожаловалась на то, что на вечеринке, которая проходила за пределами военной базы, ее изнасиловали. Она говорила, что ей очень тяжело психологически, однако в армии на жалобу никто не отреагировал.
Так, к девушке не вызвали армейского психолога, дело не было передано ни в гражданскую, ни в военную полицию. Также для нее не ограничили доступ к оружию. Родные находились в тот момент за границей, а потому также не могли поддержать ее.
Девушка уже пыталась покончить с собой, но медики подоспели вовремя и доставили ее в больницу. Уже тогда девушке позвонила армейский психолог, но этим разговором все и закончилось. Выйдя из больницы военнослужащая решила предпринять вторую попытку самоубийства. Она зашла в кабинет своего командира, оставила на столе предсмертную записку и выстрелила себе в грудь из личного оружия.
Ранее наш сайт сообщал, что названы самые криминальные города Израиля.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше.
Еще Курсор сообщал, что в Северной Галилее неизвестные ворвались в дом к компании друзей и расстреляли одного из них.