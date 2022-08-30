Начальник полиции Израиля ответил на письмо-предупреждение после трагедии на горе Мерон

Коби Шабтай заявил, что продолжит руководить израильской полицией, но будет уважать любое решение, которое примет Государственная следственная комиссия.

Полиция Израиля считает очень важной работу Государственной следственной комиссии, занимающейся расследованием трагедии на горе Мерон, и будет уважать любое принятое ею решение.

Об этом говорится в ответе генерального инспектора полиции Израиля Коби Шабтая на письмо-предупреждение, полученное от комиссии, сообщает издание Маарив.

В частности, Шабтай заверяет, что полиция Израиля будет всячески способствовать эффективной работе следственной комиссии «в плоскости индивидуальной, юридической, социальной и материально-технической помощи».

«Согласно нашим профессиональным и этическим обязанностям израильская полиция будет продолжать действовать в интересах безопасности государства и его граждан. Вместе с моими партнерами в высшем командовании я буду продолжать руководить израильской полицией в этот сложный период на пути к достижению целей в борьбе с преступностью и войне с терроризмом», — подчеркнул Шабтай.

Напомним, в апреле 2021 года во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля во время давки погибли 45 человек, еще 150 получили травмы.

Как сообщал Курсор, государственная-следственная комиссия, занимающаяся расследованием трагедии на горе Мерон, где во время празднования Лаг ба-Омера погибло 45 человек, указывает на то, что к происшествию могут быть причастны высокопоставленные чиновники.

В рамках государственного расследования несколько бывших и нынешних чиновников, в том числе и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, получили письма, свидетельствующие о том, что комитет может признать их частично ответственными за самую крупную трагедию в истории Израиля.

Письма-предупреждения также получили начальник полиции Коби Шабтай, член Кнессета от Ликуда Амир Охана, который в то время был министром общественной безопасности, и командир северной полиции Шимон Лави, который ушел с должности в прошлом месяце.

«Мы считаем, что лица, занимающие руководящие должности, обладающие широкими и значительными полномочиями, должны нести ответственность», — говорится в заявлении государственной комиссии по расследованию трагедии.

Курсор писал ранее, что в июле 2022 года лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу дал показания перед государственной комиссией по расследованию трагедии на горе Мерон.

Еще мы писали, что государственная следственная комиссия собирается сообщить руководству полиции, что они будут нести ответственность за катастрофу на горе Мерон.