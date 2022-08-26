Начинается процесс приватизации Почтовой компании Израиля

Во встрече примут участие председатель и главный исполнительный директор Почтовой компании Израиля, а также генеральные директора министерств финансов и коммуникаций, поэтому что они могут сформировать форум лиц, принимающих решения, для обеспечения успеха процесса.

Об этом сообщает Globes.

В своем приглашении к участникам встречи Управление государственных компаний заявило, что хочет подчеркнуть скорость реализации процесса, максимизировать стоимость продажи и продолжить предоставление услуг в период, предшествующий завершению приватизации. После того, как процесс будет представлен участникам встречи, различные команды начнут работать (некоторые из них уже работают), и Управление государственных компаний представит свой план приватизации совету директоров Почтовой компании Израиля.

Приватизация Israel Postal Co. является частью плана правительства по восстановлению компании. В июне министры финансов и коммуникаций согласовали план восстановления, который включает кредит в размере 1,7 млрд шекелей, при этом компания обязуется продать активы на сумму 450 млн шекелей, а остаток будет получен в результате публичного размещения акций и приватизации.

В рамках этого процесса министры решили продать все принадлежащие правительству пакеты акций Israel Postal Co. вместо того, чтобы разделить процесс путем предложения и продажи контрольного пакета акций. Цель состоит в том, чтобы позволить частному инвестору полностью управлять компанией, поэтому правительство согласилось взять на себя расходы по плану восстановления, без которого инвестор не приобрел бы компанию из-за больших затрат на компенсацию увольняемым сотрудникам.

На следующей неделе Почтовая компания Израиля опубликует свои финансовые результаты за второй квартал 2022 года с ожидаемыми убытками в размере 80-100 млн шекелей. Ожидается, что в 2022 году компания потеряет около 250 млн шекелей.

Ранее Курсор писал, что шекель укрепился после агрессивного повышения ставки. Шекель не отреагировал резко ни на значительное снижение на Уолл-Стрит, ни на самое агрессивное повышение ставки Израилем за последние 20 лет.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

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Сообщалось, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.