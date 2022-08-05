Над Ашдодом, Сдеротом и другими городами перехватили ракеты: появились видео

21:06, Сегодня
Новости Израиля
ракетные обстрелы из газы фотоnoam revkin fenton/flash90
Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

Террористы Газы начали ракетный обстрел после ликвидации ЦАХАЛом командира палестинского Исламского джихада Тайсира Джабари.

Террористы выпустили ракеты в сторону юга Израиля, включая Ашдод, Явне и южные населенные пункты, после того, как ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе, убив высокопоставленного боевика «Исламского джихада», а также нескольких боевиков.

Соответствующие видео показали в твиттере и телеграм-канале Израильские трудовые будни. 

В Тель-Авиве еще не сработали сирены, но жители сообщают, что слышали взрывы ракет-перехватчиков «Железный купол».

Еще мы писали, что в связи с угрозой погромов в смешанных городах, а также по всей территории Израиля, полиция переведена в режим боевой готовности.

Кроме того, ЦАХАЛ показал новые кадры ударов по наблюдательным пунктам террористов.

Угроза ракетной атаки: муниципалитет Тель-Авива выпустил заявление. 

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Автор материала:
Ирен Давид
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