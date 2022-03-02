Нафтали Беннет и Олаф Шольц посетили Яд ва-Шшем

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в среду с канцлером Германии Олафом Шольцем в Яд ва-Шем.

Шольц посетил Израиль с первым официальным визитом после вступления в должность в декабре.

Они начали свой визит в Музей истории Холокоста с экскурсии, которую провел старший историк Яд Вашем доктор Дэвид Силберкланг, затем направились в Зал памяти, а затем посетили официальную поминальную церемонию.

На пресс-конференции после тура Беннет приветствовал Шольца в Иерусалиме, заявив, что это не только первая остановка канцлера в Израиле, но и самая важная.

«Холокост, систематическое уничтожение евреев — это рана, которая лежит в основе связи между Германией и Израилем. Из этой раны мы построили крепкие и значимые отношения», — сказал Беннет.

» Господин Канцлер, даже сегодня, спустя 80 лет после войны, нет еврея, который не носил бы в себе память о шести миллионах своих братьев и сестер, мужчин, женщин и детей, погибших в лагерях. Даже сегодня, в сильной и процветающей стране, стране тепла и радости, в каждом из нас — даже спустя несколько поколений — живет глубокая печаль, которая не исчезла», — добавил он.

Премьер-министр завершил свое выступление, поблагодарив Шольца за его визит и за его «приверженность памяти о Холокосте и еврейском народе».

«Курсор» писал ранее, что министр по делам диаспоры сравнил украинских беженцев с евреями, спасающимися от Холокоста.

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