Нафтали Беннет в очередной раз призвал израильтян срочно покинуть Украину

премьер-министр Израиля записал видеообращение для израильтян, которые сейчас находятся на территории Украины. Он попросил их не сомневаться, а возвращаться домой.

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет обратился к израильтянам, находящимся на территории Украины.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль по-русски».

В своем обращении Беннет сказал, что он не знает, что может произойти и не хочет комментировать события. Однако точно ясно то, что настало тяжелое время для мировой стабильности.

Для правительства важно, чтобы граждане Израиля, которые находятся в Украине, вернулись домой.

«Министерство иностранных дел прилагает большие усилия в этом вопросе», — сказал Беннет.

При этом, ссылаясь на МИД Израиля, он заявил, что Украину покинуло не более трех тысяч израильтян. Также тысячи израильских граждан еще находятся на территории восточноевропейской страны. Беннет подчеркнул, что некоторые авиакомпании уже отменяют рейсы.

Он также заявил, что сейчас не время надеяться на «авось». Беннет сказал, что лучше пережить неудобства сейчас, чем оказаться в реальной опасности.

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