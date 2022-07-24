Найден бункер, где фашисты убили Мордехая Анелевича

09:14, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Интересные находки раскопаны в бункере лидера Еврейской боевой организации в Варшаве. Среди личных вещей бойцов: тфиллин, страницы Талмуда, шаббатные подсвечники.

Археологи обнаружили в Варшаве, Польша, бункер Мордехая Анелевича, командира Еврейской боевой организации, участвовавшей в восстании в Варшавском гетто.

Лидера сопротивления убили фашисты в бою в 1943 году.

В раскопанном бункере нашли множество личных вещей, которыми пользовались лидеры восстания и его бойцы, включая тфиллин, вырванные страницы из Талмуда, чашки для мытья рук, шаббатные подсвечники, бокалы, столовую посуду и утюг.

Журналист газеты «Едиот Ахронот» Итамар Эйхнер сообщил, что из-за того, что весь еврейский квартал был полностью разрушен немцами, было трудно найти точное место расположения бункера.

Это удалось сделать только путем сравнения довоенных и послевоенных карт и с помощью современных методов GPS. Сегодня с уверенностью известно, что именно в этом подвале находился бункер Анелевича, и археологи изучают, можно ли будет представить находки на самом месте.

Раскопки проводились в бункере, который был частью здания на улице Мила, 18 в районе варшавского гетто. Анелевич, его подруга Мира Фухрер и бойцы его отряда были убиты в бункере 8 мая 1943 года.

Сообщается, что штаб-квартира Еврейской боевой организации в гетто была захвачена нацистами в одном из последних боев восстания. Некоторые бойцы покончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен к немцам.

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Автор материала:
Орли Шендт
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