Найден бункер, где фашисты убили Мордехая Анелевича

Археологи обнаружили в Варшаве, Польша, бункер Мордехая Анелевича, командира Еврейской боевой организации, участвовавшей в восстании в Варшавском гетто.

Лидера сопротивления убили фашисты в бою в 1943 году.

В раскопанном бункере нашли множество личных вещей, которыми пользовались лидеры восстания и его бойцы, включая тфиллин, вырванные страницы из Талмуда, чашки для мытья рук, шаббатные подсвечники, бокалы, столовую посуду и утюг.

Журналист газеты «Едиот Ахронот» Итамар Эйхнер сообщил, что из-за того, что весь еврейский квартал был полностью разрушен немцами, было трудно найти точное место расположения бункера.

בחפירות ארכיאולוגיות המתקיימות בוורשה, על חורבות הבונקר ברחוב מילא 18, נמצא ביום שישי האחרון זוג תפילין pic.twitter.com/pxksoH5HvN — ינון עידן ⁦ (@yinon_idan) July 18, 2022

Это удалось сделать только путем сравнения довоенных и послевоенных карт и с помощью современных методов GPS. Сегодня с уверенностью известно, что именно в этом подвале находился бункер Анелевича, и археологи изучают, можно ли будет представить находки на самом месте.

Раскопки проводились в бункере, который был частью здания на улице Мила, 18 в районе варшавского гетто. Анелевич, его подруга Мира Фухрер и бойцы его отряда были убиты в бункере 8 мая 1943 года.

Сообщается, что штаб-квартира Еврейской боевой организации в гетто была захвачена нацистами в одном из последних боев восстания. Некоторые бойцы покончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен к немцам.

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