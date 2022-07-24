В небе над Голанскими высотами видели неизвестные огненные вспышки

Огни неизвестного происхождения напугали жителей севера Израиля. Есть версия, что это был спутник Starlink. Информация пока не комментировалась силами безопасности.

Жители северной части Израиля в субботу вечером зафиксировали таинственную цепочку огней, которая наблюдалась от Афулы до Голанских высот. След огней также был виден над небом Турции.

Об этом сообщил Телеграм-канла Израильские трудовыебудни.

Огни передвигались по небу с востока на запад на относительно низкой скорости. При этом звуков никаких не было.

В полицию Израиля поступили сообщения о загадочном явлении, но до сих пор не ясно, откуда они появились.

Есть предположение, что они могли появиться со спутника, принадлежащего компании SpaceX.

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