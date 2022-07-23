Изменения в расписании поездов из Хайфы в Тель-Авив

О временной отмене курсирования поездов между Тель-Авивом и Хайфой сообщило Министерство транспорта. После окончания ремонтных работ движение будет восстановлено. Об этом будет сообщено дополнительно.

С воскресенья, 24 июля, временно отменяются все поезда из Хайфы в Тель-Авив.

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Согласно информации, движение поездов будет прекращено на всю неделю. В это время на железной дороге будут проводиться ремонтные работы.

Министерство транспорта сообщало о планах строительства «восточной колеи» железной дороги в районе Шарона. Вместо поездов будут курсировать автобусы в обоих направлениях во все часы работы железной дороги.

Предварительно «Курсор» информировал, что между Хайфой и Тель-Авивом на неделю остановят движение поездов.

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